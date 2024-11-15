В Германии преподавательница на курсах украинского языка предъявила претензии девочке и ее маме из-за использования русского языка в семье.

Об этом рассказала сама мать девочки в соцсети.

Беженка из Украины сообщила, что ее ребенка записали на курсы украинского, и когда она туда пришла, преподаватель (тоже из Украины), стала отчитывать женщину при детях за то, что она говорит на русском. Также учительница заявила, что у ребенка из-за этого будут плохие оценки и водить ее в группу не нужно.

Позже женщина хотела мирно решить вопрос и обратилась к преподавателю, на что та отреагировала, что не понимает русского языка и не будет помогать девочке, если она будет обращаться на русском.

Мать девочки сообщила обо всем классному руководителю-немцу и попросила совета, как правильно поступить. Классный руководитель предложил написать жалобу на преподавателя украинского, так как в Германии по закону запрещена дискриминация по языковому признаку, и за это можно подать в суд и даже написать заявление в полицию.

Ранее в Киеве наказали за мелкое хулиганство посетителя кафе, который говорил на русском.

А в Одессе депутат горсовета произнес на заседании несколько фраз на русском языке, но потом, испугавшись штрафа, перешел на украинский.