17% украинцев испытывают крайне нетерпимое отношение к русскоговорящим согражданам. Однако большинство (83%) принимают их в своем окружении.

Об этом свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

49% готовы допустить русскоязычных граждан Украины в свое окружение, еще 34% соглашаются, что они должны жить в Украине. То есть в совокупности 83% населения готовы допускать русскоязычных жителей Украины в свое окружение, показывает исследование.

Разница с результатами марта 2023 года незначительна, ситуация в отношении русскоязычных граждан Украины за полтора года не изменилась, констатировали в КМИС.

А вот к русским по национальности гражданам Украины отношение хуже. Готовы допустить их в свое окружение 39%, а 29% соглашаются с утверждением, что они должны жить в Украине (итого 68%). Нетерпимое отношение к ним имеют 32% опрошенных. При этом нетерпимых за полтора года стало на 10% меньше. В 2023 году 22,5% опрошенных жителей Украины заявили, что русских не следовало бы пускать в страну, в 2024-м - 19,6%.

Опрос проходил 20 сентября - 3 октября 2024 года, в нем приняли участие 989 респондентов.

Ранее мы писали о том, что одесскому блогеру, который провел уличные интервью на русском языке во Львове, начали поступать угрозы.

В свою очередь омбудсмен Тарас Креминь на своем сайте привел статистику среди участников образовательного процесса, согласно которой в Украине уменьшилось количество людей, считающих украинский язык родным.