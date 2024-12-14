После опросов на русском языке во Львове одесскому блогеру в соцсетях начали угрожать смертью
Одесскому блогеру, который провёл ряд интервью на русском языке во Львове, начали поступать угрозы.
Об этом заявил сам автор опросов Макс Рудада.
Несколько дней назад Рудада опубликовал в ТикТок серию видео, где он обращается к львовянам на русском языке: просит показать дорогу или приценивается на рынке.
Многие горожане отвечали, что не понимают русского или принципиально не хотят отвечать. Некоторые реагировали на русскую речь агрессивно и угрожали блогеру "сдачей в ТЦК". Рудада заявил, что это был "социальный эксперимент".
После распространения видео опросов в соцсетях угрозы в адрес блогера написал одесский радикальный активист Демьян Ганул. Он заявил, что Рудада "выступает против языкового закона и насмехается над украинцами", призвав сообщить ему информацию о местонахождении блогера, чтобы провести с ним "воспитательную беседу".
Рудада в ответ записал видео, где заявил, что его начали засыпать негативными комментариями в Сети и угрожать смертью. Автор львовских опросов также удивился, почему сам Ганул не служит в рядах ВСУ.
Ранее стало известно, что блогер Волошин покинул Украину после травли и угроз за призывы к миру.
Главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.