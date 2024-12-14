Одесскому блогеру, который провёл ряд интервью на русском языке во Львове, начали поступать угрозы.

Об этом заявил сам автор опросов Макс Рудада.

Несколько дней назад Рудада опубликовал в ТикТок серию видео, где он обращается к львовянам на русском языке: просит показать дорогу или приценивается на рынке.

Многие горожане отвечали, что не понимают русского или принципиально не хотят отвечать. Некоторые реагировали на русскую речь агрессивно и угрожали блогеру "сдачей в ТЦК". Рудада заявил, что это был "социальный эксперимент".

После распространения видео опросов в соцсетях угрозы в адрес блогера написал одесский радикальный активист Демьян Ганул. Он заявил, что Рудада "выступает против языкового закона и насмехается над украинцами", призвав сообщить ему информацию о местонахождении блогера, чтобы провести с ним "воспитательную беседу".

Рудада в ответ записал видео, где заявил, что его начали засыпать негативными комментариями в Сети и угрожать смертью. Автор львовских опросов также удивился, почему сам Ганул не служит в рядах ВСУ.

Ранее стало известно, что блогер Волошин покинул Украину после травли и угроз за призывы к миру.

Главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.