Z-блогер Егора Гузенко, известный как автор канала "Тринадцатый", освобожден после того, как согласился подписать контракт с российским Министерством обороны и отправиться воевать в Украину.

Об этом сообщают российские СМИ.

Гузенко задержали 5 октября на главной площади Новопавловска в Ставропольском крае. Он к тому времени уже находился в розыске по делу о хулиганстве, а при задержании оказал сопротивление, после чего на него возбудили еще одно уголовное дело.

Ранее российские телеграм-каналы писали, что Гузенко сразу предложили подписать контракт и отправиться на фронт штурмовиком, но первоначально он отказался, заявив, что "нужнее на информационном фронте". Но после полутора месяца в СИЗО, видимо, переосмыслил вопрос и согласился.

Теперь, после подписания контракта, дело блогера приостановили, его освободили и готовят к отправке на войну.

5 октября мы писали, что автора канала "Тринадцатый" задержали в России. При задержании блогер материл сотрудников полиции и угрожал им.

Через два дня мы сообщали об аресте Гузенко судом в Новопавловске.