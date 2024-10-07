Суд в Новопавловске (Ставропольский край России) на 2 месяца арестовал Егора Гузенко, известного как блогер, автор канала "Тринадцатый". Также против него возбуждено еще одно уголовное дело - о применении насилия в отношении представителя власти. Максимальное наказание за это правонарушение - пять лет лишения свободы.

Об этом сообщают российские издания.

Гузенко находился в федеральном розыске с 2022 года, когда сбежал на войну в Украину из-под домашнего ареста. Причиной ареста стала уличная драка в Санкт-Петербурге, а затем дебош в полиции. При этом часть российских военных телеграм-каналов пишут, что Гузенко в реальности в Украине не воевал, а лишь фотографировался с оружием и организовывал волонтерские сборы, которые, как утверждают его недоброжелатели, тратил по большей части на самого себя.

Гузенко активно поддерживал мятеж Евгения Пригожина, резко критиковал командование российской армии, а иногда и Владимира Путина - за то, что тот не использует против Украины ядерное оружие, разгонял панику по поводу ситуации в армии в стилистике риторики солдатских комитетов 1917 года, разваливших русскую армию в Первую мировую войну.

Видимо, теперь российские власти решили его деятельность пресечь, в том числе и для того, чтобы другим было неповадно. Возможно, это свидетельствует о стремлении Кремля взять под жесткий контроль информационные потоки в военной сфере и прекратить потоки критики, которую время от времени генерируют Z-каналы. "Тринадцатый" был, пожалуй, самым радикальным из них.

Накануне Гузенко задержали в Новопавловске. Как пишут российские СМИ, при задержании он избил полицейского. По данным прессы, на допросах он отказался давать показания.

Мы подробно рассказывали о ситуации в Z-информпростраве.