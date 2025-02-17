23 февраля в Германии пройдут досрочные выборы в Бундестаг. Партия Христианско-демократический союз (ХДС) согласно всем опросам занимает первое место и, вероятно, будет формировать будущую коалицию и правительство ФРГ. А новым канцлером Германии с большой долей вероятности станет лидер ХДС Фридрих Мерц.

Мерц - давний член Христианско-демократического союза, долгие годы оппонировавший Ангеле Меркель и ушедший из руководящих органов партии после ее возвышения.

В 2007 году он покинул партийную работу и вернулся к юридической деятельности. Наиболее известная его должность в этот период - председатель наблюдательного совета германского филиала американского инвестфонда BlackRock. Это один из крупнейших инвестфондов мира, который имеет обширные интересы и в Украине. В этом плане Мерц похож на президента Франции Эмманюэля Макрона, который раньше тоже являлся сотрудником глобальной финансовой структуры - банка Ротшильдов.

В Бундестаг Мерц вернулся в 2021 году и был избран председателем ХДС - после того, как она проиграла выборы социал-демократам Олафа Шольца и лишилась контроля над правительством.

И теперь Мерц имеет все шансы взять реванш. Что это поменяет для Украины и как повлияет на перспективы мирного урегулирования?

Прежде всего нужно сказать, что нынешний канцлер ФРГ Шольц играл очень важную роль в установлении формата всей европейской политики в отношении Украины по принципу "Киеву помогаем, но красные линии, которые бы могли привести к войне с РФ, не переходим".

Отсюда и отказ предоставлять ВСУ дальнобойные ракеты Taurus, и четкое "нет" членству в НАТО, и негативное отношение к отправке войск в Украину, и блокирование инициатив по конфискации замороженных российских активов. Также Шольц и его партия выступают против резкого увеличения военных расходов, отмечая, что это можно сделать только за счет роста госдолга либо сокращения социальных расходов (или того и другого вместе).

Риторика Мерца совсем иная и более близка к таким представителям европейской "партии войны", как Макрон или британские премьеры. Он выступал за отправку Taurus Украине, в целом за увеличение военной помощи и усиление давления на РФ через санкции и другим способом. Также, что важно, он, в отличие от Шольца, выступает за увеличение военных расходов, пусть даже и путяем снижения соцвыплат и/или увеличения госдолга. В Киеве надеются на то, что с приходом Мерца будет принято решение о конфискации российских активов.

Если действительно все так и произойдет с ракетами, активам и прочим, то это может не только сорвать мирные переговоры о завершении войны в Украине, но и вывести конфликт на новый уровень эскалации, поставив ЕС и РФ на грань прямого вооруженного столкновения.

Именно на это и надеется "партия войны", связывая с победой Мерца большие ожидания в плане срыва мирных переговоров по Украине.

Однако какой будет реальная политика нового канцлера, зависит от нескольких факторов.

Прежде всего, от формата новой коалиции. Если ХДС, "зеленые" и свободные демократы смогут набрать достаточно голосов, чтобы сформировать коалицию без социал-демократов, то вероятность разворота германской политики в отношении войны в Украине в направлении сближения с жесткой франко-британской линией увеличится. Однако пока такая коалиция не вырисовывается. Свободные демократы вообще могут не преодолеть 5%-й проходной барьер, а "зеленые" и ХДС/ХСС набирают вместе чуть больше 40% голосов, чего недостаточно для формирования коалиции.

Поэтому наиболее вероятной считают коалицию с участием социал-демократов, которые, скорее всего, не дадут радикально развернуть политическую линию в отношении Украины и к военных расходов.

Правда, есть ещё один вариант коалиции - с участием ультраправой партии "Альтернатива для Германии", которая занимает второе место в опросах и с которой у ХДС/ХСС будет точно больше 50%.

Однако Мерц отрицает возможность коалиции с АдГ.

Но в последнее время АдГ активно поддерживают у Дональда Трампа, продвигая идею коалиции между ХДС и "Альтернативой для Германии" как между двумя правоконсервативными силами (во время визита в Мюнхен вице-президент США Джей Ди Вэнс встретился как с Мерцем, так и с лидером АдГ, проигнорировав Шольца).

Неизвестно, насколько давление США сможет побудить Мерца пойти на коалицию с АдГ - пока большинство наблюдателей оценивают это как маловероятную перспективу. Но если такая коалиция будет создана, то разворот политики Германии в отношении Украины может стать кардинальным: АдГ выступает за снятие санкций с России и возобновление поставок газа из РФ, а также за скорейшее окончание войны.

Также политика нового правительства по Украине будет во многом зависеть от позиции США, с которыми Мерц намерен сохранить и улучшить отношения, делая упор на то, что с Трампом он легче найдет общий язык, чем Шольц. И если Трамп продолжит продвигать скорейшее завершение войны, то вряд ли Мерц будет этому сильно сопротивляться - конечно, при условии, что Германия и ЕС в целом не побьют окончательно горшки с США.

Наконец, нельзя сбрасывать со счетов и интересы германской промышленности, чьим выразителем традиционно считается ХДС/ХСС. Немецкому бизнесу выгодно завершение войны в Украине и возобновление импорта дешевых энергоносителей из РФ. И, как пишут СМИ, Мерц не исключил восстановление закупок российского газа.

Но, повторимся, ключевую роль будет играть формат будущей коалиции и отношения Германии и Европы с Трампом.