Канцлер Германии Олаф Шольц и главный претендент на эту должность Фридрих Мерц провели теледебаты и сошлись в одном: Украина не будет членом НАТО в скором времени.

Политики представили противоположные видения будущего Германии, спорили о миграции, экономике и правой партии "Альтернатива для Германии", а оказались близки в позициях по поводу Украины.

Шольц заявил, что членство Украины в НАТО "не произойдет в ближайшее время", поскольку США отклонили это предложение.

Мерц же сказал: "Они не могут этого сделать, потому что НАТО не принимает членов, которые в настоящее время находятся в состоянии войны". Но не упомянул о перспективе вступления Украины в НАТО и после окончания войны.

Оба участника дебатов выразили надежду на начало мирных переговоров после прихода к власти Дональда Трампа.

"Было бы очень хорошо, если бы эта война закончилась", — сказал Шольц.

В вопросе дальнейшей помощи Украине Мерц предложил подождать и посмотреть, что планирует делать Трамп, ведь "без Америки здесь не получится".

Напомним, в конце декабря президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер объявил о роспуске Бундестага и назначил досрочные выборы на 23 февраля.

Согласно опросам, в стране растет рейтинг "Альтернативы для Германии". Сейчас он составляет 23%.