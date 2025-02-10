Шольц и Мерц во время теледебатов сошлись во мнении, что Украина не станет членом НАТО в ближайшем будущем
Канцлер Германии Олаф Шольц и главный претендент на эту должность Фридрих Мерц провели теледебаты и сошлись в одном: Украина не будет членом НАТО в скором времени.
Политики представили противоположные видения будущего Германии, спорили о миграции, экономике и правой партии "Альтернатива для Германии", а оказались близки в позициях по поводу Украины.
Шольц заявил, что членство Украины в НАТО "не произойдет в ближайшее время", поскольку США отклонили это предложение.
Мерц же сказал: "Они не могут этого сделать, потому что НАТО не принимает членов, которые в настоящее время находятся в состоянии войны". Но не упомянул о перспективе вступления Украины в НАТО и после окончания войны.
Оба участника дебатов выразили надежду на начало мирных переговоров после прихода к власти Дональда Трампа.
"Было бы очень хорошо, если бы эта война закончилась", — сказал Шольц.
В вопросе дальнейшей помощи Украине Мерц предложил подождать и посмотреть, что планирует делать Трамп, ведь "без Америки здесь не получится".
Напомним, в конце декабря президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер объявил о роспуске Бундестага и назначил досрочные выборы на 23 февраля.
Согласно опросам, в стране растет рейтинг "Альтернативы для Германии". Сейчас он составляет 23%.