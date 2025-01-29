Рейтинг правой партии "Альтернатива для Германии" вырос на четыре процента за неделю и достиг 23%.

Об этом сообщает агентство DPA со ссылкой на исследование, проведенное компанией YouGov.

Одновременно рейтинг правящей Социал-демократической партии канцлера ФРГ Олафа Шольца упал на те же 4%, теперь ее поддерживают лишь 15% немцев.

Лидером предвыборной гонки остается альянс ХДС – ХСС, за который готовы голосовать 29% (+1%).

Из распавшейся коалиции в Бундестаг также проходят "Зеленые" с 13% (–2%), в то время как свободные демократы набирают "непроходные" 3% (–1%).

В парламенте также могут быть представлены Союз Сары Вагенкнехт (6%, как и на прошлой неделе) и Левая партия (5%, +1%).

Опрос проводился с 24 по 27 января, через несколько дней после того, как в Баварии были убиты мужчина и мальчик. Подозреваемый в убийствах – 28-летний гражданин Афганистана. АдГ неизменно требует активнее выдворять мигрантов и не впускать их в Германию.

При этом резкий рост "Альтернативы" может быть связан и с тем, что поддержку этой партии начал интенсивно оказывать американский миллиардер Илон Маск, который на днях выступил на съезде АдГ.

Также агентство Bloomberg писало о том, что фаворит предстоящих в конце февраля выборов в Германии Фридрих Мерц из ХДС "флиртует" с ультраправой "Альтернативой для Германии", требуя ужесточить миграционное законодательство.