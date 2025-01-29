Партии Шольца доверяют все меньше. В ФРГ резко вырос рейтинг ультраправой "Альтернативы для Германии"
Рейтинг правой партии "Альтернатива для Германии" вырос на четыре процента за неделю и достиг 23%.
Об этом сообщает агентство DPA со ссылкой на исследование, проведенное компанией YouGov.
Одновременно рейтинг правящей Социал-демократической партии канцлера ФРГ Олафа Шольца упал на те же 4%, теперь ее поддерживают лишь 15% немцев.
Лидером предвыборной гонки остается альянс ХДС – ХСС, за который готовы голосовать 29% (+1%).
Из распавшейся коалиции в Бундестаг также проходят "Зеленые" с 13% (–2%), в то время как свободные демократы набирают "непроходные" 3% (–1%).
В парламенте также могут быть представлены Союз Сары Вагенкнехт (6%, как и на прошлой неделе) и Левая партия (5%, +1%).
Опрос проводился с 24 по 27 января, через несколько дней после того, как в Баварии были убиты мужчина и мальчик. Подозреваемый в убийствах – 28-летний гражданин Афганистана. АдГ неизменно требует активнее выдворять мигрантов и не впускать их в Германию.
При этом резкий рост "Альтернативы" может быть связан и с тем, что поддержку этой партии начал интенсивно оказывать американский миллиардер Илон Маск, который на днях выступил на съезде АдГ.
Также агентство Bloomberg писало о том, что фаворит предстоящих в конце февраля выборов в Германии Фридрих Мерц из ХДС "флиртует" с ультраправой "Альтернативой для Германии", требуя ужесточить миграционное законодательство.