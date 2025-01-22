Афганец в Баварии напал на группу из детского сада и зарезал двух человек, сообщает Bild.

По информации издания, инцидент произошёл в немецком городе Ашаффенбург, в парке Шёнталь в центре города. Несколько человек, включая группу детей из детского сада, были ранены колющим оружием. Первоначально полиция сообщала о трёх взрослых и одном ребёнке. Позже в правоохранительных органах сообщили, что два человека в результате нападения погибли.

По информации Bild, жертвами стали 41-летний мужчина и мальчик в возрасте 2 лет. Кроме того, "двое тяжелораненых находятся на лечении в больнице", сообщает полиция. Среди пострадавших с тяжёлыми травмами также может быть ребёнок.

По данным следствия, задержан мужчина. Предполагаемый преступник – 28-летний афганец, который, согласно информации Bild, ранее проявлял признаки психических расстройств. По данным Spiegel, задержанного зовут Энамулла О., он проживает в центре для просителей убежища. Мужчину ранее обязали покинуть страну. Об этом власти объявили на пресс-конференции.

Афганец приехал в Германию в ноябре 2022 года, но убежище ему не предоставили. В конце прошлого года он объявил о своем добровольном отъезде. После этого его ходатайство о предоставлении убежища было прекращено, но афганец остался в стране.

Очевидец сообщил изданию Main-Echo, что задержанного уводили, применив "удушающий захват". Ранее следователи на платформе X (ранее Twitter) сообщали о двух задержанных, но позже уточнили: второй человек оказался свидетелем, которого допрашивают.

Причины инцидента пока остаются неясными. По информации полиции, движение поездов было на время приостановлено, так как подозреваемый пытался скрыться, убегая по железнодорожным путям. Парк Шёнталь площадью девять гектаров был оцеплен.

Ранее сообщалось, что автомобиль влетел в толпу на рождественской ярмарке Магдебурга. Есть погибшие.

Также социолог предупредил, что после войны Украину могут начать заселять африканцами и афганцами, чтобы спасти демографию.