В мире, похоже, начинается ещё один конфликт – теперь между Афганистаном и Пакистаном.

Об эскалации противостояния между странами пишут мировые СМИ, телеграм-каналы публикуют видео последствий применения оружия.

В граничащих с Пакистаном районах афганских провинций Хост и Пактия с пятницы идут бои между сторонниками талибов и пакистанскими военными. Талибы атакуют пограничные посты, с обеих сторон есть погибшие.

Пакистан в начале недели нанес авиаудары по афганскому приграничью – как заявили в Исламабаде, по местам укрытий членов пакистанского крыла "Талибана" – организации "Техрик-и-Талибан Пакистан" (ТТП).

В Кабуле заявили, что при атаке погибли 46 человек, большинство из них – женщины и дети, и пообещали дать ответ. Сегодня в Афганистане заявили, что нанесли удары по пакистанскому приграничью.

Отметим, что Афганистан традиционно не признавал границу между странами, которую установили еще по времена Британской империи. "Талибан" также разделяет эту позицию. Телеканал Al Jazeera сообщает, что после прихода "Талибана" к власти в 2021 году, члены ТТП стали чаще нападать на пакистанские войска.

В Сети распространяются кадры с мест ударов Пакистана по Афганистану, а также мобилизации в афганскую армию.

Ранее талибы устроили парад в честь годовщины ухода американцев из Афганистана.

Напомним, поступали сведения и о войне Талибана с Ираном.