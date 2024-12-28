В Швеции идут поиски мест для возможных захоронений в случае участия страны в вооружённом конфлкте.

Об этом сообщает Associated Press.

Агентство пишет, что похоронные службы страны пытаются найти землю, чтобы подготовиться к потенциальным массовым захоронениям.

Сделать это рекомендовало Шведское агентство по чрезвычайным ситуациям в свете вступления страны в НАТО на фоне обострения отношений с Россией в Балтийском регионе.

Так, в городе Гётеборге похоронная ассоциация ищет около десяти акров земли для экстренного размещения до 30 000 гробов.

Напомним, в начале года после заявлений Франции о возможной отправке войск премьер-министр Швеции заявил, что не намерен отправлять военных в Украину.

Ульф Кристерссон дал понять, что относительно российско-украинского конфликта вопрос отправки европейских войск "не актуален", а Киев этого "не требует".

Также мы сообщали, что министр гражданской обороны призвал население подготовиться к тому, что "в Швеции может начаться война".

"Лучше достаточно хорошее завтра, чем идеальное через пять лет. Мир сталкивается с перспективой безопасности, сопряженной с большими рисками, чем когда-либо после окончания Второй мировой войны", – сказал чиновник и призвал власти "ускорить темпы" подготовки.