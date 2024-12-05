Директор Национального музея истории Украины Федор Андрощук уехал в заграничную командировку и не вернулся.

Об этом сообщила в своем Фейсбуке народный депутат Соломия Бобровская.

По ее словам, срок командировки истек еще 20 сентября.

"...Срок командировки истек 20 сентября. Судя по всему, воспользовался по назначению своими другими гражданствами (то, почему они у него вообще есть, – это другой вопрос), отбыл в командировку в Италию и Швецию, и согласно ответу на мое депутатское обращение, потерялся на открытии выставки в Литве. Надеюсь, что со всей имеющейся информацией управленческие решения относительно пока действующего директора будут приняты немедленно. С этим и обращаюсь к министру культуры и стратегических коммуникаций Украины", - написала нардеп.

Она добавила: в свете того, что Национальный музей истории Украины – один из самых знаменитых в стране, с коллекцией из 800 тысяч экспонатов, отражающей историю "становления нас как государства", такой директор - ""стыд, мягко говоря".

В прошлом году Министерство спорта опубликовало список из 236 спортсменов, которые не вернулись из-за границы. Разрешение на выезд им было выдано на время проведения спортивных мероприятий, но вовремя в Украину они не прибыли.

А весной этого года трое ведущих артистов Львовской оперы не вернулись в Украину после гастролей в Финляндии и Эстонии.