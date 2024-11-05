Народный депутат от "Слуги народа" Александр Куницкий уехал за границу в командировку и не вернулся в срок

Об этом сообщает Bihus.Info со ссылкой на источники.

На сайте Верховной Рады сказано, что нардеп отсутствовал на голосованиях в течение всего октября.

Напомним, год назад Куницкого, а также уже уехавшего за границу нардепа Артема Дмитрука, обвинили в избиении парня в центре Киева. Было открыто уголовное дело.

А год спустя еще один мужчина обвинил Куницкого в избиении. В телеграм-каналах появилось видео, где неизвестный рассказал, что он ехал на самокате, но, увидев Куницкого, остановился, потому что ему захотелось пообщаться с ним.

Далее, после словесного конфликта, автор видео отвернулся, чтобы уходить, и в этот момент нардеп сзади ударил его ногой.

Ранее мы рассказывали, что Государственное бюро расследований заявило, что установило, как народный депутат Артем Дмитрук сумел покинуть Украину через границу с Приднестровьем, и сообщило о подозрении трем причастным.

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