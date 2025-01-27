Фаворит предстоящих в конце февраля выборов в Германии Фридрих Мерц из ХДС "флиртует" с ультраправой "Альтернативой для Германии" (АдГ).

Об этом сообщает Bloomberg.

Агентство пришло к такому выводу после предложения партией Мерца резко ужесточить миграционное законодательство.

В частности, было предложено усилить пограничный контроль и решать судьбу просителей убежища еще при въезде в Германию, а также сократить сроки депортаций. ХДС предложила эти изменения после нападения афганца с ножом на группу из детского сада в Баварии.

Как известно, эти инициативы также записаны в программу АдГ, которая уже пообещала поддержать законопроект. Несмотря на то, что шансы на его принятие в нынешнем составе парламента невелики, действующий канцлер Олаф Шольц уже обвинил Мерца в попытке нарушить свое обещание не входить в политический союз с "Альтернативой".

Предполагается, что законопроект рассчитан явно на поддержку голосов АдГ.

Также Шольц объявил антимигрантские предложения неконституционными. При этом сам кандидат от ХДС заявляет, что не планирует блокироваться с ультраправыми и даже не направлял им свой законопроект для рассмотрения (в отличие от других фракций Бундестага).

Отмечается, что на недавних протестах в Германии митингующие выступали уже не только против АдГ, но и против предложений ХДС. По данным соцпросов, партия Мерца занимает первое место в электоральных предпочтениях, а "Альтернатива" - второе. По мнению издания, вместе они могут собрать более половины голосов избирателей, несмотря на то, что на данный момент ни одна из сторон не заявляла о желании вступить в коалицию.

Напомним, недавно глава фракции правой партии "Альтернатива для Германии" в ландтаге Баварии Катрин Эбнер-Штайнер призвала к немедленной высылке украинских беженцев из ФРГ.

Ранее Мерц говорил, что украинские беженцы в Германии должны получать скромные пособия для просителей политического убежища.