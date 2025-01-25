Ближайший соратник нового президента США Дональда Трампа миллиардер Илон Маск выступил на предвыборном съезде ультраправой немецкой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ).

Речь американского бизнесмена, выступившего по видеосвязи, публикуют телеграм-каналы.

Маск призвал немецких граждан голосовать за АдГ, заявив, что предстоящие 23 февраля выборы "могут решить судьбу Европы, а может быть, и судьбу мира".

"Выходите на улицы, разговаривайте с людьми, убеждайте их голосовать. Необходимы перемены. Они должны быть сделаны. Эти выборы очень важны, чрезвычайно важны. Не относитесь к этому легкомысленно. Я думаю, что эти выборы могут определить будущее цивилизации. Поэтому, когда что-то настолько важно, нужно сказать: "Хорошо, мы должны сделать всё возможное, чтобы убедить людей проголосовать за АдГ", – пояснил Маск.

Напомним, после того, как соратник Трампа начал поддерживать "Альтернативу для Германии", в ФРГ заговорили о её запрете.

Ранее лидер АдГ Алиса Вайдель пообещала перезапустить "Северный поток" в случае прихода к власти.

Также мы сообщали, что Илон Маск публично поддержал "Альтернативу для Германии", назвав ультраправую партию "последней искрой надежды".