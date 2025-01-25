"Эти выборы могут решить будущее цивилизации". Маск выступил по видео на съезде "Альтернативы для Германии"
Ближайший соратник нового президента США Дональда Трампа миллиардер Илон Маск выступил на предвыборном съезде ультраправой немецкой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ).
Речь американского бизнесмена, выступившего по видеосвязи, публикуют телеграм-каналы.
Маск призвал немецких граждан голосовать за АдГ, заявив, что предстоящие 23 февраля выборы "могут решить судьбу Европы, а может быть, и судьбу мира".
"Выходите на улицы, разговаривайте с людьми, убеждайте их голосовать. Необходимы перемены. Они должны быть сделаны. Эти выборы очень важны, чрезвычайно важны. Не относитесь к этому легкомысленно. Я думаю, что эти выборы могут определить будущее цивилизации. Поэтому, когда что-то настолько важно, нужно сказать: "Хорошо, мы должны сделать всё возможное, чтобы убедить людей проголосовать за АдГ", – пояснил Маск.
Напомним, после того, как соратник Трампа начал поддерживать "Альтернативу для Германии", в ФРГ заговорили о её запрете.
Ранее лидер АдГ Алиса Вайдель пообещала перезапустить "Северный поток" в случае прихода к власти.
Также мы сообщали, что Илон Маск публично поддержал "Альтернативу для Германии", назвав ультраправую партию "последней искрой надежды".