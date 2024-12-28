Ближайший соратник новоизбранного президента США Дональда Трампа – миллиардер Илон Маск – продолжает рекламировать правую немецкую партию "Альтернатива для Германии" (AдГ) – в преддверии парламентских выборов в ФРГ, что состоятся в конце февраля.

В колонке для газеты Welt am Sonntag Маск заявил, что "Альтернатива для Германии" – "это последняя искра надежды для этой страны".

Американский бизнесмен утверждает, что АдГ хочет снизить налоги и в целом присутствие государства в экономике страны, а также найти новые подходы в энергетике, возобновив атомную генерацию (напомним, партия выступает за возобновление закупок газа у РФ - Ред.).

Также АдГ обещает вести "контролируемую миграционную политику, которая отдаёт приоритет интеграции, сохранению немецкой культуры и безопасности".

На фоне сказанного, Маск оспаривает ультраправый характер партии и отвергает обвинения в ксенофобии.

"Обвинения в адрес АдГ как ультраправой партии явно ошибочны, особенно если учесть, что лидер партии, Алиса Вайдель, состоит в однополых отношениях с партнёршей из Шри-Ланки. Разве это похоже на Гитлера? Умоляю вас!" – написал соратник Трампа в Х.

"Альтернатива для Германии", как утверждает Маск, "выступает за реформы в образовании, что способствуют критическому мышлению вместо идеологической обработки, и поддерживают технологические отрасли".

"АдГ может уберечь Германию от превращения в тень её прежнего величия. Она способна привести страну к будущему, где экономическое процветание, культурная целостность и технологические инновации будут не просто мечтой, а реальностью. Германия слишком привыкла к посредственности – пришло время для смелых изменений, и АдГ – единственная партия, способная открыть этот путь", – пишет Илон Маск.

Мнение американского миллиардера уже активно распространяют в Х сторонники "Альтернативы" и её глава Алиса Вайдель.

Напомним, АдГ выступает против дальнейшей помощи Украине и за выход Германии из ЕС.

Ранее политики Евросоюза призвали к жёстким мерам против Маска за его комментарии в соцсети.

Как мы сообщали, экс-министр Франции обвинил Маска в "иностранном вмешательстве" из-за публичной критики властей Германии.