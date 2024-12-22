Американский миллиардер Илон Маск продолжает жестко критиковать представителей европейских политических элит.

Он ответил на пост бывшего еврокомиссара и французского экс-министра Тьерри Бретона, где тот обвинил Маска в "иностранном вмешательстве".

"За несколько недель до новых выборов в Германии и во время отвратительного нападения на Магдебург, Илон Маск, самый влиятельный человек платформы X и потенциальный член будущей администрации США, открыто поддержал крайне правую партию АдГ. Разве это - не классическое проявление иностранного вмешательства? Мы должны положить конец двойным стандартам", - написал Бретон в Х.

"Бро, "иностранное вмешательство" США - единственная причина того, что вы не говорите на русском или немецком", - ответил ему Маск (видимо, намекая на роль американцев при освобождении Франции во Время второй мировой войны).

Ранее соратник избранного президента США Дональда Трампа не только поддержал "АдГ", но и назвал "некомпетентным дураком" канцлера Германии Олафа Шольца и призвал его уйти в отставку.