Политики Евросоюза призывают принять жесткие меры против американского бизнесмена Илона Маска.

Об этом сообщает немецкое издание Der Spiegel.

С начала декабря Маск активно комментирует политику Германии.

Издание напоминает, что самый богатый человек в мире вмешивается в парламентскую избирательную кампанию в Германии и хвалит партию "Альтернатива для Германии" (АдГ). Маск написал в X: "Только "Альтернатива для Германии" может спасти ФРГ".

Он также назвал Олафа Шольца некомпетентным дураком.

Это вызывает возмущение в Брюсселе и ставит под вопрос алгоритм работы его соцсети X.

Под одним из постов бизнесмена канадский IT-предприниматель написал: "Илон, нам нужна твоя помощь в Канаде, чтобы избавиться от премьер-министра Джастина Трюдо на следующих выборах". Маск ответил лаконично: "Он уйдет к следующим выборам".

Издание считает, что это выглядит как подтверждение политического заказа, а самый богатый человек в мире хочет избавления от либерального главы правительства Канады. В конце концов, он уже помог Дональду Трампу переизбраться на пост президента США и теперь вмешивается в чужую политику.

Особенно этим встревожены политики Евросоюза, которые уже много лет спорят с Маском - не столько из-за его личных политических взглядов, сколько из-за того, что он владеет гигантской платформой Х, которой, по его словам, ежемесячно активно пользуются 500 миллионов человек по всему миру.

В выходные бывший комиссар ЕС по внутреннему рынку Тьерри Бретон обменялся с Маском острыми репликами. Эти двое уже конфликтовали, когда Бретон еще занимал свой пост.

"Маск открыто поддерживает крайне правую партию АдГ. Разве это не является определением иностранного вмешательства?" – спросил Бретон.

На что Маск ответил: "Брат, американское "иностранное вмешательство" — единственная причина, по которой ты не говоришь по-немецки или по-русски".

"Маск все чаще напрямую вмешивается в политику, злоупотребляя собственной платформой в политических целях, а также для распространения конспирологических мифов и чепухи. Комиссия ЕС должна показать, что основные принципы правового государства применимы ко всем, включая Маска", — заявил Spiegel евродепутат от Партии зеленых Даниэль Фройнд.

Депутат Европарламента от Свободной демократической партии Мориц Кёрнер настроен осторожнее.

"Маск имеет право на свободу слова. Если он поддерживает крайне правую партию АдГ, это его личное решение, и судить его следует соответственно. ЕС не должен вмешиваться в индивидуальные взгляды. Однако комиссия ЕС должна обеспечить прозрачность того, насколько алгоритмы платформы X благоприятствуют контенту АдГ", – сказал Кёрнер в интервью Spiegel.

Ранее Маск комментировал и выборы президента Румынии.