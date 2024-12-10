Кандидат в канцлеры Германии от оппозиционного Христианско-демократического союза Фридрих Мерц, который ранее призывал Олафа Шольца дать Украине крылатые ракеты Taurus, заявил, что Берлин не может самостоятельно принимать такое решение. Представитель партии ХДС сказал, что Берлин должен советоваться с Вашингтоном.

Об этом сообщает сайт NTv.

"Решение должно приниматься не в одиночку, не в Германии, а вместе с Европой и Америкой", - пояснил Мерц.

Также он выразил сомнение в том, что эти ракеты способны существенно изменить ход боевых действий.

Отметим, что к моменту избрания нового канцлера Германии полноправным президентом США уже будет Дональд Трамп, который сейчас выступает против усиления поддержки Украины и за остановку войны.

Ранее Мерц требовал передать Украине Taurus, если Россия не прекратит наносить удары по объектам энергетики. Вчера он побывал в Киеве. чтобы помимо прочего обсудить передачу ракет Taurus.

Между тем Шольц не раз заявлял, что не передаст Украине ракеты Taurus. По его словам, поставка таких ракет потребовала бы от ФРГ взять на себя ответственность за их настройку и управление при нанесении ударов по целям на территории РФ.