Лидер Христианско-демократического союза (ХДС) и фаворит в канцлеры Германии Фридрих Мерц заявил, что в будущем необходимо наладить хорошие отношения с Россией.

Об этом кандидат от ХДС/ХСС заявил на предвыборном мероприятии в Галле, сообщает DPA.

По его словам, Россия исторически и культурно является европейским государством.

"В один прекрасный день нужно будет предпринять серьезную попытку снова наладить хорошие отношения с Россией", - сказал политик.

В то же время он отметил, что в настоящее время Германии нужно защищать себя, если она хочет сохранить то, что "понимает как свободное и демократическое общество".

Также Мерц добавил, что необходимо взять на себя активную руководящую роль в Евросоюзе и заняться своей обороноспособностью.

Ранее СМИ писали о том, что на фоне активизации разговоров о скором завершении войны в Украине Европа уже присматривается к возобновлению масштабных закупок российского газа.

О том, кто такой Фридрих Мерц, который может стать канцлером ФРГ, и сорвет ли он переговоры об Украине, мы рассказывали в отдельном материале.