Главный претендент на пост канцлера Германии и лидер партии "Христианско-демократический союз" (ХДС) Фридрих Мерц призвал Европу к "независимости" от США и допустил снижение роли НАТО на континенте.

Об этом политик заявил в эфире телеканалов ARD и ZDF после победы блока ХДС/ХСС на досрочных выборах в Бундестаг.

Мерц также констатировал, что США и Россия "объединяются через головы" Европы и Украины.

"Я не уверен, какой будет позиция американского правительства по этой войне (в Украине - Ред.) в ближайшие недели и месяцы. Мое впечатление за последние несколько дней таково, что Россия и Америка объединяются здесь, через голову Украины, а значит, и через голову Европы", - сказал кандидат в канцлеры.

"Моим абсолютным приоритетом будет как можно скорее укрепить Европу, чтобы шаг за шагом мы действительно смогли добиться независимости от США. Я никогда не думал, что мне придется говорить что-то подобное в телевизионной программе. Но после заявлений Дональда Трампа самое позднее на прошлой неделе стало ясно, что американцы, по крайней мере эта часть американцев, эта администрация, в значительной степени безразличны к судьбе Европы", - заявил Мерц, подразумевая переговоры США с Россией и критику Украины Трампом.

Мерц также допустил создание альтернативного НАТО союза европейских стран.

"Мне очень любопытно увидеть, как мы движемся к саммиту НАТО в конце июня. Будем ли мы по-прежнему говорить о НАТО в его нынешнем виде или нам придется гораздо быстрее создавать независимый европейский оборонный потенциал", - добавил лидер ХДС.

Напомним, что первые два места на выборах в Бундестаг заняли правоцентристская партия Христианско-демократический союз и ультраправая партия "Альтернатива для Германии". Вероятнее всего, что коалицию они не образуют, и ХДС вступит в союз с партиями левого толка.

При этом берлинская пресса называет Фридриха Мерца "последним патроном истеблишмента", в случае провала которого на должности канцлера к власти придут ультраправые.

Между тем Трамп приветствовал победу консерваторов на выборах в ФРГ и заявил, что это "великий день для Германии и Америки".