Почти половина жителей Германии (46%) больше не хотят, чтобы новое правительство продолжало поддерживать Украины финансами и поставкой вооружений.

Об этом сообщает издание t-online и публикует соответствующий опрос компании Insa.

По данным опроса, треть (28%) населения ФРГ хочет, чтобы поддержка продолжалась.

При этом еще в начале февраля, до первых переговоров США и РФ, заявлений президента Дональда Трампа и выборов в Германии картина была другая. Компания Wahlen тогда зафиксировала, что большинство (67%) немцев высказались за продолжение военной помощи, а 27% даже поддерживали усиление военной поддержки Киева со стороны Германии.

Ранее мы сообщали, что на съезде немецкой ультраправой партии "Альтернатива для Германии" делегаты отказались осуждать Россию за вторжение в Украину и за "антигерманские нарративы".

Также недавний опрос показал, что 64% украинцев на подконтрольных Киеву территориях поддерживают прямые переговоры с Россией. В январе 2024 года этот показатель составлял 38%. Таким образом, за год поддержка мирных переговоров выросла практически вдвое.