В Украине большая часть опрошенных жителей (46%) считают, что дела в стране движутся в неправильном направлении.

Об этом свидетельствует опрос КМИС.

Чуть меньше (38%) считают, что все идет как надо. 16% не определились. О правильном курсе чаще всего говорят жители юга (42%), реже - востока (32%).

С начала войны количество несогласных с курсом стабильно росло до февраля 2024 года (46%). Затем цифра резко упала до 39% в апреле, но к текущему моменту снова дошла до 46%.

Количество выбравших вариант "затрудняюсь ответить" возросло с 10% до 16%.

Ранее участники соцопроса назвали потенциальные угрозы, которые могут воплотиться в Украине в ближайший год. Рост цен назвали в числе основных угроз 33% респондентов, экономический кризис беспокоит 32% респондентов. Меньше опрошенных боятся усиления обстрелов - 27% и оккупации территорий - 25%.

Также согласно данным исследования центра Socis, большинство опрошенных украинцев готовы к началу переговоров для завершения военных действий.

Война в Украине идет 1087-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 14 февраля 2025 года в обновляемом онлайне.

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