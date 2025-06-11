В заявлении предстоящего саммита НАТО отсутствует перспектива вступления Украины.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Этот вопрос "занимал видное место на предыдущих саммитах".

Прошлогоднее обещание Киеву в размере 40 миллиардов долларов также отсутствует в новых итогах саммита Альянса. Вычеркнуто и обещание долгосрочной помощи Украине в области безопасности, в отличие от прошлогоднего заявления.

Кроме того, там не упоминается, что Россия - агрессор в отношении Украины (хотя осталось, что РФ - угроза евроатлантической безопасности).

Также нет упоминания о Китае, который ранее был обозначен странами НАТО как "решающий пособник" вторжения России в Украину.

"Одностраничная декларация саммита посвящена исключительно расходам на оборону... Страны НАТО возьмут на себя обязательство к 2032 году выделять не менее 3,5% ВВП на основные оборонные потребности, а также еще 1,5% на защиту инфраструктуры, защиту сетей и обеспечение гражданской готовности, достигнув порога в 5%, на котором настаивают США", - говорится в статье.

Саммит НАТО пройдет 24-25 июня в Гааге.

Напомним, ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что вступление Украины в Альянс все еще есть повестке организации, однако это может и не случиться к концу войны.

Как мы писали, Зеленский сообщил о приглашении Украины на летний саммит НАТО в Гааге.