Украину пригласили на саммит НАТО, который состоится 24-25 июня в Гааге.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами в онлайн-режиме.

"У нас была встреча с генсеком НАТО. Нас пригласили на саммит Альянса. Думаю, это важно", – сказал Зеленский.

Напомним, на днях президент Украины не исключил, что Украина не будет принимать участие в саммите НАТО.

"Мы получили сигналы от партнеров относительно участия Украины в саммите НАТО. Но мы бы хотели иметь открытый разговор с нашими партнерами. Важно, какое участие и какой результат для Украины участия в этом саммите. По моему мнению, если Украина не будет присутствовать на саммите НАТО, это будет победа Путина, но не над Украиной, а над НАТО. Поэтому решение за партнерами", - сказал Зеленский.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты выступают против приглашения Зеленского на саммит НАТО в этом году.

Также газета The New York Times писала, что пока формат участия Зеленского в мероприятии неясен и неизвестно, будет ли он приглашен на главный ужин по случаю открытия. Сообщалось, что генсек НАТО опасается срыва саммита из-за конфликта Зеленского и Трампа.