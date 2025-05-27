На сессии Парламентской ассамблеи (ПА) НАТО в США хозяева "глушили" тему войны в Украине.

Об этом рассказал народный депутат Егор Чернев на своей странице в Фейсбуке.

"Неоднозначные чувства от сессии ПА НАТО в американском Дейтоне, где наша делегация завершает работу. С таким за последние три года я столкнулся впервые. Несмотря на то, что об Украине было много упоминаний и докладов, акценты этой сессии пытались сместить с актуальных проблем продолжающейся войны в центре Европы на исторические события 30-летней давности – подписание Дейтонских соглашений, которыми завершилась война в Боснии и Герцеговине. Плюс у нашей делегации состоялась встреча с американской делегацией, которая была не столь теплой, как всегда", – сообщил нардеп.

Напомним, ранее западные издания писали, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте опасается, что саммит Североатлантического альянса в июне будет сорван из-за конфликта главы Белого дома Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского.

Также пресса сообщала, что США выступают против приглашения Зеленского на саммит НАТО в этом году.