Рютте опасается срыва саммита НАТО из-за конфликта Трампа и Зеленского - NYT
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте опасается, что саммит Североатлантического альянса в июне будет сорван из-за конфликта главы Белого дома Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского.
Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на источники.
В публикации говорится, что Рютте хочет, чтобы саммит в Нидерландах 24-25 июня был "коротким и содержательным", и не допустить "открытого разногласия по поводу Украины, омрачившего встречу два года назад", когда Украина и ее союзники пытались добиться гарантий ее вступления.
"Но две вещи могут осложнить предстоящее мероприятие: президент Трамп, который, как ожидается, примет участие, находится в разногласии с союзниками по вопросу будущего Украины. А сама Украина стремится вступить в НАТО - результат, которому Трамп противится", - пишет NYT.
Однако пока неясен формат участия Зеленского и будет ли он приглашен на главный ужин по случаю открытия.
В то же время чиновники Белого дома предупредили своих европейских коллег, что сокращение численности американских войск в Европе неизбежно. Это также будет важной темой обсуждения.
Чиновники говорят, что коммюнике этого года будет кратким и лаконичным. Оно еще находится в стадии разработки.
Ранее "Радио Свобода" сообщало, что итоговое коммюнике июньского саммита НАТО в Гааге заметно сократят. Возможно, в нем не упомянут ни Украину, ни Россию.
Также западные издания писали, что США выступают против приглашения Зеленского на саммит НАТО в этом году.