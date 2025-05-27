Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте опасается, что саммит Североатлантического альянса в июне будет сорван из-за конфликта главы Белого дома Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на источники.

В публикации говорится, что Рютте хочет, чтобы саммит в Нидерландах 24-25 июня был "коротким и содержательным", и не допустить "открытого разногласия по поводу Украины, омрачившего встречу два года назад", когда Украина и ее союзники пытались добиться гарантий ее вступления.

"Но две вещи могут осложнить предстоящее мероприятие: президент Трамп, который, как ожидается, примет участие, находится в разногласии с союзниками по вопросу будущего Украины. А сама Украина стремится вступить в НАТО - результат, которому Трамп противится", - пишет NYT.

Однако пока неясен формат участия Зеленского и будет ли он приглашен на главный ужин по случаю открытия.

В то же время чиновники Белого дома предупредили своих европейских коллег, что сокращение численности американских войск в Европе неизбежно. Это также будет важной темой обсуждения.

Чиновники говорят, что коммюнике этого года будет кратким и лаконичным. Оно еще находится в стадии разработки.

Ранее "Радио Свобода" сообщало, что итоговое коммюнике июньского саммита НАТО в Гааге заметно сократят. Возможно, в нем не упомянут ни Украину, ни Россию.

Также западные издания писали, что США выступают против приглашения Зеленского на саммит НАТО в этом году.