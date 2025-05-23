Постоянный представитель США в НАТО Мэттью Уитакер заявил, что Альянсу необходимо представить четкие шаги для достижения целевого показателя расходов на оборону в размере 5% от объема производства с упором на "жесткие оборонные возможности".

Об этом сообщает Bloomberg.

"Нам нужно что-то отличающееся" от обещания, согласованного на саммите в Уэльсе в 2014 году, "где все согласились на то, чтобы 2% ВВП тратилось на оборону. Нам нужны четкие шаги для достижения этих целей, и в то же время нам нужно убедиться, что все наши союзники понимают, что речь должна идти в первую очередь о возможностях жесткой обороны", - заявил Уитакер.

Ранее в этом месяце постоянный представитель США предупредил блок, что президент не примет участия в их встрече в Гааге в следующем месяце без официального обязательства об увеличении.

Ожидается, что лидеры НАТО подпишут новую цель по расходам на предстоящем саммите. Она будет включать в себя предложение о выделении 3,5% ВВП на основную оборону и 1,5% на сферы, связанные с обороной к 2032 году.

Напомним, США начнут консультации с союзниками по НАТО по поводу вывода американских вооруженных сил из стран Европы после запланированного на июнь саммита в Гааге.