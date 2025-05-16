США начнут консультации с союзниками по НАТО по поводу вывода американских вооруженных сил из стран Европы после запланированного на июнь саммита в Гааге.

Об этом заявил постоянный представитель США при альянсе Мэттью Уитакер в ходе конференции по безопасности в Эстонии, сообщило агентство Reuters.

"Мы будем вести эти обсуждения в структуре НАТО… Конечно, после саммита, позднее в этом году, мы начнем это обсуждать. Все наши союзники готовы к этому", - приводит агентство слова Уитакера.

При этом постпред добавил, что окончательное решение о выводе пока не принято. Он также уточнил, что США не собираются выходить из альянса и останутся "великим союзником" для других членов НАТО. По его словам, США хотят гарантировать, чтобы любой формат вывода войск не ухудшит ситуацию с безопасностью.

Уитакер напомнил, что Вашингтон уже более 30 лет желает сократить американское военное присутствие в Европе.

В апреле СМИ писали, что высокопоставленные должностные лица Министерства обороны США рассматривают перспективу вывода до 10 000 военнослужащих из Восточной Европы.

Несколько дней спустя стало известно, что Соединённые Штаты уведомили Израиль о своём намерении начать постепенный вывод американского контингента из Сирии в течение двух месяцев.