Соединённые Штаты уведомили Израиль о своём намерении начать постепенный вывод американского контингента из Сирии в течение двух месяцев.

Об этом сообщает израильский новостной портал Ynet.

По опубликованным данным, Тель-Авив пытался помешать этому решению, но Вашингтон дал понять, что менять планы не собирается. Тем не менее израильские военные продолжают добиваться пересмотра стратегии американцев в регионе.

Как рассказал изданию один из высокопоставленных чиновников, среди прочего рассматривается частичный вывод американских войск. Израиль опасается, что действия США усилят влияние Турции на Ближнем Востоке.

Ранее в СМИ уже проходила информация, что США намерены вывести свои войска из Сирии – соответствующий план разрабатывает Пентагон.

Ещё в свой первый срок Трамп вывел бо́льшую часть американских войск из Сирии, но затем вернул их обратно, и они остаются в стране до сих пор. Последние годы там находились около 900 военных, но в декабре их контингент увеличили до двух тысяч солдат.

Напомним, Сирия предложила Турции разместить военные базы на своей территории.