Трамп рассказал, кто на самом деле контролирует Сирию
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган "неохотно" признался лидеру США Дональду Трампу, что поставил под свой контроль Сирию.
Об этом рассказал сам американский президент на совместном брифинге в Белом доме с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.
"Я сказал Эрдогану: "Ты взял под контроль Сирию. Этого никто не делал две тысячи лет". Он пытался мне говорить: "Нет-нет-нет, это был не я". Я сказал: "Это был ты". Тогда он ответил: "Да, может быть, это был я", - рассказал Трамп.
Сам турецкий лидер таких признаний публично не делал.
Отвечая на заявления Нетаньяху о том, что у того есть "проблемы с Турцией в Сирии", Трамп сказал: "Я думаю, что могу решить все проблемы, которые у вас есть с Турцией. Вы и мы должны быть разумны в этом вопросе".
"У меня очень, очень хорошие отношения с Турцией и ее лидером, и я думаю, что мы сможем решить эту проблему. Я не думаю, что это будет проблемой прямо сейчас", - резюмировал он.
При этом СМИ давно пишут о связях нового сирийского правительства с Анкарой.
Напомним, режим Башара Асада пал в начале декабря 2024 года. "Страна" писала в отдельном материале, что означает крах Асада.
Весьма активно ведут себя в Сирии Израиль. 3 апреля ЦАХАЛ нанес удары по авиабазам в Сирии.