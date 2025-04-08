Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган "неохотно" признался лидеру США Дональду Трампу, что поставил под свой контроль Сирию.

Об этом рассказал сам американский президент на совместном брифинге в Белом доме с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

"Я сказал Эрдогану: "Ты взял под контроль Сирию. Этого никто не делал две тысячи лет". Он пытался мне говорить: "Нет-нет-нет, это был не я". Я сказал: "Это был ты". Тогда он ответил: "Да, может быть, это был я", - рассказал Трамп.

Сам турецкий лидер таких признаний публично не делал.

Отвечая на заявления Нетаньяху о том, что у того есть "проблемы с Турцией в Сирии", Трамп сказал: "Я думаю, что могу решить все проблемы, которые у вас есть с Турцией. Вы и мы должны быть разумны в этом вопросе".

"У меня очень, очень хорошие отношения с Турцией и ее лидером, и я думаю, что мы сможем решить эту проблему. Я не думаю, что это будет проблемой прямо сейчас", - резюмировал он.

При этом СМИ давно пишут о связях нового сирийского правительства с Анкарой.

Напомним, режим Башара Асада пал в начале декабря 2024 года. "Страна" писала в отдельном материале, что означает крах Асада.

Весьма активно ведут себя в Сирии Израиль. 3 апреля ЦАХАЛ нанес удары по авиабазам в Сирии.