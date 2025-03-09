Израиль раскритиковал действия нового руководства Сирии за резню алавитов
Израиль раскритиковал действия нового руководства Сирии, при котором вооруженные формирования устроили резню алавитов.
Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Израиля Гидеон Саар в интервью BILD.
"Они (новые власти Сирии - Ред.) были джихадистами и остаются ими, даже если теперь носят костюмы. Европа должна перестать придавать легитимность режиму, который начал свое правление с этих зверств", - заявил Саар.
При этом он раскритиковал европейских политиков за их стремление наладить контакты с аль-Шараа.
По его словам, новый режим в Сирии "уже показал свою истинную сущность".
Напомним, Европейский союз официально осудил восставших алавитов и назвал силами Асада. По данным правозащитников в ходе резни уже убито более 700 мирных жителей в прибрежных районах Сирии.
Жители утверждают, что боевики, среди которых были иностранцы, вели беспорядочную стрельбу по домам и людям. Также вооруженные люди сожгли несколько домов, угнали машины и разграбили жилища.
Подробнее об ухудшении ситуации в регионе мы писали в отдельном материале.