Израиль раскритиковал действия нового руководства Сирии, при котором вооруженные формирования устроили резню алавитов.

Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Израиля Гидеон Саар в интервью BILD.

"Они (новые власти Сирии - Ред.) были джихадистами и остаются ими, даже если теперь носят костюмы. Европа должна перестать придавать легитимность режиму, который начал свое правление с этих зверств", - заявил Саар.

При этом он раскритиковал европейских политиков за их стремление наладить контакты с аль-Шараа.

По его словам, новый режим в Сирии "уже показал свою истинную сущность".

Напомним, Европейский союз официально осудил восставших алавитов и назвал силами Асада. По данным правозащитников в ходе резни уже убито более 700 мирных жителей в прибрежных районах Сирии.

Жители утверждают, что боевики, среди которых были иностранцы, вели беспорядочную стрельбу по домам и людям. Также вооруженные люди сожгли несколько домов, угнали машины и разграбили жилища.

Подробнее об ухудшении ситуации в регионе мы писали в отдельном материале.