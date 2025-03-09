На фоне сообщений о резне алавитов и христиан в Сирии Европейский союз официально осудил восставших алавитов и назвал силами Асада.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел ЕС.

"Европейский Союз решительно осуждает недавние атаки, предположительно совершенные прорежимными силами Асада, на силы временного правительства в прибрежных районах Сирии, а также любое насилие в отношении гражданского населения. Гражданские лица должны быть защищены при любых обстоятельствах в полном соответствии с международным гуманитарным правом", - говорится в заявлении.

При этом немецкий журналист Юлиан Репке обвинил новое правительство Сирии в пытках и убийствах мирного населения.

"Унижение, пытки и убийства невинных мирных жителей абсолютно неприемлемы. Жестокие видеоролики, в основном опубликованные самими суннитскими арабами-преступниками, закроют двери для западной гуманитарной поддержки, политического признания и смягчения санкций", - написал он.

О резне алавитов, которую сейчас проводят вооруженные отряды пришедших к власти в Сирии исламистов, начали писать западные СМИ.

The Associated Press пишет, что в результате двухдневных столкновений и убийств из мести в Сирии погибло более 1000 человек (из которых более 700 - гражданские лица), что стало одним из самых смертоносных актов насилия с начала конфликта в Сирии 14 лет назад.

В крупных районах вокруг города Латакия отключено электричество и питьевая вода.

"Убийства из мести, которые начали в пятницу лояльные правительству мусульмане-сунниты против представителей меньшинства Асада - алавитов, стали серьезным ударом по имиджу "Хайят Тахрир аш-Шам", группировке, возглавившей свержение прежнего правительства. Жители алавитских деревень и городов рассказали The Associated Press об убийствах, во время которых боевики расстреливали алавитов, в большинстве своем мужчин, на улицах или у ворот их домов. Многие дома алавитов были разграблены, а затем подожжены. Жители Банияса, одного из городов, наиболее пострадавших от насилия, говорят, что тела разбросаны по улицам или оставлены непогребенными в домах и на крышах зданий, и никто не может их забрать. Житель Банияса, который бежал вместе с семьей и соседями через несколько часов после начала насилия, рассказал, что по меньшей мере 20 его соседей и коллег в одном из районов города, где жили алавиты, были убиты, некоторые из них - в своих магазинах или в домах", - пишет АР.

По словам других жителей, боевики, среди которых были иностранцы, вели беспорядочную стрельбу по домам и людям. Они просили у жителей их удостоверения личности, чтобы проверить их религию и секту, прежде чем убить их. Боевики также сожгли несколько домов, угнали машины и разграбили жилища.

"Это была крупнейшая резня за время сирийского конфликта", - сказал глава Обсерватории прав человека Рами Абдуррахман об убийствах мирных жителей-алавитов.

По словам жителей, в субботу утром в братской могиле были захоронены тела 31 человека, убитых накануне в результате нападений из мести в центральной деревне Тувайм. Среди убитых было девять детей и четыре женщины, сообщили жители, приславшие AP фотографии.

Ливанский законодатель Хайдар Насер, который занимает одно из двух мест в парламенте, выделенных алавитам, сказал, что люди бегут из Сирии в Ливан, чтобы спастись.

Насер сказал, что многие люди укрываются на российской авиабазе в сирийском Хмеймиме. По его словам, после падения власти Асада многие алавиты были уволены с работы, а некоторые бывшие солдаты, примирившиеся с новыми властями, были убиты.

Новое правительство заявило, что отвечает на атаки "остатков сил Асада", и объясняет разгул насилия "индивидуальными действиями".

Напомним, в прибрежных районах Сирии на этой неделе вспыхнуло восстание против захватившей власть группировки ХТШ. Оно охватило районы, населенные алавитами и христианами.

Алавиты ранее считались опорой президента Асада (он сам алавит), но данных о том, что он имеет какое-либо отношение к восстанию, нет.

На подавление восстания Дамаск бросил отряды исламистов из ХТШ, которые, как свидетельствуют многочисленные видео, проводят массовые убийства мирных жителей-алавитов и христиан. Правозащитники сообщают, что за последние два дня в Сирии убили несколько сотен алавитов.

Детальнее о том, что происходит в Сирии, мы писали в отдельном материале.