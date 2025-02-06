Министр обороны Сирии Мурахф Абу Касра заявил, что Россия может сохранить свои крупные базы в Тартусе и Хмеймиме на побережье Средиземного моря "до тех пор, пока требования Кремля отвечают нашим интересам".

Об этом он сказал изданию Washington Post.

По словам министра, отношение России к новому руководству в Сирии "значительно улучшилось" после падения режима Башара Асада. А на вопрос о бомбардировках российскими военными его соратников, когда они были боевиками, он ответил: "В политике нет вечных врагов".

Ранее СМИ уже писали, что Россия не собирается выводить свои военные базы из Сирии. При этом Москва отводит войска с линии фронта на севере Сирии и сворачивает часть блокпостов, перемещая вооружения и личный состав на территорию своих военных баз в Тартусе и Хмеймиме.

Между тем Министерство обороны США разрабатывает план вывода всех американских войск из Сирии в течение 30-90 дней. Заинтересованность в выводе военных выразил глава Белого дома Дональд Трамп.