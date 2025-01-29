Новые власти Сирии потребовали от России выдать бежавшего в Москву президента Башара Асада.

Об этом сообщают источники агентства Reuters.

Российская делегация во главе с заместителем главы МИД РФ Михаилом Богдановым приехала в Сирию 28 января. В ходе визита Богданов провел встречу с главой новой сирийской администрации Ахмедом аш-Шараа. По словам Богданова, "изменений в российском присутствии в Сирии нет, а стороны условились продолжить консультации".

По данным источника Reuters, знакомого с ходом переговоров, Ахмед аш-Шараа потребовал от России выдать новым властям бежавшего президента Башара Асада.

Сирийское агенство SANA сегодня сообщало, что Дамаск потребовал от Москвы "компенсаций, реконструкции и восстановления", а также "учесть прошлые ошибки и уважать волю сирийского народа". При этом официально новые власти Сирии о требовании вернуть Асада пока не сообщали.

В Сирии находятся две российские базы – авиабаза Хмеймим и военно-морская база в Тартусе. После падения режима Башара Асада Владимир Путин заявил, что будущее российских баз зависит от совпадения интересов с новыми сирийскими властями.

Ранее западные издания писали, что покинуть Сирию Асада уговорила Россия, чтобы он не повторил судьбу ливийского лидера Муаммара Каддафи.

Сам Башар Асад заявлял, что никогда не планировал бежать из страны и оставлять свой пост.

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