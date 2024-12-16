Башар Асад сделал первое заявление после бегства из Сирии. Он рассказал, как принял решение покинуть страну.

Его послание опубликовано на странице канцелярии экс-главы государства в соцсетях.

"Прежде всего, в отличие от того, что гласили слухи, я не уехал из страны запланированным образом и не покидал её в последние часы боёв, а оставался в Дамаске, выполняя свои обязанности, до раннего утра воскресенья, 8 декабря 2024 г. С расширением терроризма внутри Дамаска я переместился в Латакию, чтобы следить за боевыми действиями оттуда. По прибытии на базу Хмеймим утром стало ясно, что [правительственные] силы отошли со всех линий боя и последние армейские позиции пали, при этом полевая обстановка в данном районе ухудшалась, а атака на саму российскую военную базу посредством беспилотников усиливалась. В связи с невозможностью покинуть базу в каком–либо направлении Москва обратилась к руководству базы с просьбой проработать вопрос о немедленной эвакуации в Россию вечером в воскресенье, 8 декабря, на следующий день после падения Дамаска, падения последних военных позиций и последующего паралича остальных государственных институтов", - рассказал Асад.

Свергнутый президент добавил, что "ни разу за время произошедших в Сирии событий" не рассматривал возможность ухода в отставку и бегства из страны. Такое решение он принял, когда понял, что оставаться в стране бессмысленно.

"Я никогда не был человеком, который ищет должности, но я считал себя владельцем национального проекта, получившим поддержку от народа, который в него верил. Я нёс уверенность в воле этого народа и его способности сохранить своё государство и защищать свои институты и выбор до последнего момента. С падением государства в руки терроризма и утратой возможности что–либо предоставить — должность становится пустой и бессмысленной, и незачем оставаться ответственным в ней", - отметил Асад.

Ранее западные СМИ писали, что покинуть Сирию Асада уговорила Россия, чтобы он не повторил судьбу ливийского лидера Муамара Каддафи.

Между тем российские военные базы пока остаются в Сирии.