Россия не собирается выводить свои военные базы из Сирии.

Об этом пишет информагентство Reuters, ссылаясь на сведения от сирийских чиновников.

При этом Москва отводит войска с линии фронта на севере Сирии и сворачивает часть блокпостов, перемещая вооружения и личный состав на территорию своих военных баз в Тартусе и Хмеймиме. Там сосредотачиваются тяжелая технику и военные РФ, а также некоторые бывшие офицеры армии свергнутого сирийского президента Башара Асада.

При этом источники издания заявляют, что "Россия не выводит свои две основные базы и в настоящее время не намерена этого делать". На данном этапе россияне имеют задачу перегруппироваться и передислоцироваться "в соответствии с событиями на местах".

Источник в среде сирийских повстанцев, захвативших власть, заявил, что на данный момент с РФ не обсуждается продление соглашений, заключённых между Москвой и Асадом. По его словам, "Москва наладила каналы связи" с повстанцами, и сохранение баз – "вопрос для будущих переговоров".

Российский источник сказал, что переговоры с новыми правителями Сирии продолжаются, и подтвердил, что в настоящее время Россия не выводит свои базы.

Лидер сирийской вооруженной оппозиции, глава "Хайат Тахрир аш-Шам" (ХТШ) Ахмед аш-Шараа (более известный как Абу Мухаммед аль-Джулани) заявил телеканалу Syria TV, что России дали возможность пересмотреть отношения с Сирией.

"Мы попытались не провоцировать русских и дали им возможность пересмотреть отношения с нами", – сказал аль-Джулани.

Ранее о выводе воздушной и морской баз РФ заявляла украинская разведка. Также западные СМИ публиковали спутниковые снимки баз РФ в Сирии, где заметно уменьшение количества техники.

При этом американский журнал Bloomberg писал, что Москва близка к соглашению с новыми сирийскими властями о сохранении двух своих военных баз в Сирии.