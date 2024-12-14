Россия выводит свои войска с территории Сирии.

Такое допущение рассматривает издание The Financial Time, анализируя спутниковые снимки.

На фотографиях компаний Maxar Technologies видно, что на авиабазу Хмеймим прибыли два грузовых самолёта Ан-124, Ил-76, а также более мелкие грузовые модели – три Ан-32 и один Ан-72. У воздушных судов открыты носовые отсеки для приёма на борт тяжёлых грузов. Спутники также зафиксировали корабли РФ, идущие по Средиземному морю от берегов Сирии. Однако пока неясно, идёт ли речь о полном или частичном выводе российского контингента.

Напомним, в соцсетях публикуются видео длинных колонн российских войск, что движутся из разных регионов Сирии в сторону аэродрома Хмеймим. Не исключено, что они будут отправлены в РФ.

Что касается самих военных баз россиян на побережье, на их счёт поступает противоречивая информация. Ранее в Bloomberg писали, что Москва близка к соглашению с новыми сирийскими властями о сохранении двух своих военных баз в Сирии.

Другие западные СМИ пишут, что договоренностей о сохранении баз нет. И новые сирийские власти лишь дали время россиянам на организованную эвакуацию.

В РФ пишут, что переговоры о судьбе военных баз с новыми властями Сирии ещё продолжаются.

Напомним, что военные базы в Сирии играют также и большую роль (в качестве перевалочной базы) в снабжении российских подразделений, которые действуют в ряде стран западной Африки.