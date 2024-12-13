Колонны российской военной техники в Сирии стягиваются из разных частей страны на российскую авиабазу Хмеймим, что в 25 километрах к югу от Латакии и военно-морскую базу в Тартусе.

Видео их перемещения публикуют местные телеграм-каналы.

Напомним, в Bloomberg писали, что Кремль ведёт переговоры с новыми властями Сирии о продлении пребывания российских баз на сирийской территории. Итог этих переговоров пока неизвестен.

Цель Москвы в том, чтобы войска РФ могли безопасно находится в военно-морском порту Тартуса и на авиабазе в Хмеймиме.

Указанная военно-морская база является единственным узлом россиян на Средиземном море. А аэродром используется РФ для обеспечения операций в Африке, что позволяет Кремлю поддерживать своё политическое и экономическое влияние с перспективой восстановить контроль за процессами на континенте как это было во времена холодной войны СССР и США.

Ранее мы публиковали видео, где исламистские повстанцы встретили военных РФ криками "Аллах Акбар!".

Незадолго до этого в жруналисты сообщали, что вооружённая сирийская оппозиция пообещали не трогать российский контингент в Сирии.