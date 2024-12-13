Новое правительство Сирии подало протест в Совет Безопасности ООН из-за Израиля
Новое правительство Сирии подало официальный протест в Совет Безопасности ООН по поводу нарушения Израилем Соглашения о разделении сил 1974 года. Этот документ положил конец войне Судного дня.
Ранее телеграм-каналы сообщили, что живущие в Сирии друзы попросились в состав Израиля.
Они опубликовали видео, как утверждается, "народного схода" в одном из друзских поселений на юге Сирии, куда вошли израильские войска. Выступающий с речью говорит: "Мы хотим находиться под израильским правлением и просим Израиль не покидать деревни на юге Сирии".
Израиль ведет активные боевые действия в Сирии. Под удар попали несколько пригородов Дамаска, заявляет телеканал Al Mayadeen. Видео пожаров после ракетного обстрела публикуют местные телеканалы.
По данным источников Al Mayadeen, ударам подверглись центр управления радиоэлектронной борьбы и военный аэродром, где базировались вертолеты сирийской армии.
Издание Sky News Arabia тем временем сообщает, что Израиль атаковал систему ПВО и военные корабли Сирии в порту Латакии.
Поступают сообщения об ударах по ряду аэродромов, где базировалась сирийская авиация.