Новое правительство Сирии подало официальный протест в Совет Безопасности ООН по поводу нарушения Израилем Соглашения о разделении сил 1974 года. Этот документ положил конец войне Судного дня.

Ранее телеграм-каналы сообщили, что живущие в Сирии друзы попросились в состав Израиля.

Они опубликовали видео, как утверждается, "народного схода" в одном из друзских поселений на юге Сирии, куда вошли израильские войска. Выступающий с речью говорит: "Мы хотим находиться под израильским правлением и просим Израиль не покидать деревни на юге Сирии".

Израиль ведет активные боевые действия в Сирии. Под удар попали несколько пригородов Дамаска, заявляет телеканал Al Mayadeen. Видео пожаров после ракетного обстрела публикуют местные телеканалы.

По данным источников Al Mayadeen, ударам подверглись центр управления радиоэлектронной борьбы и военный аэродром, где базировались вертолеты сирийской армии.

Издание Sky News Arabia тем временем сообщает, что Израиль атаковал систему ПВО и военные корабли Сирии в порту Латакии.

Поступают сообщения об ударах по ряду аэродромов, где базировалась сирийская авиация.