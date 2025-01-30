Глава разведки США считает новые власти Сирии исламскими экстремистами
Директор Национальной разведки США Тулси Габбард назвала падение режима Башара Асада "внезапным захватом Сирии исламистскими экстремистами".
Об этом она заявила на слушаниях в Сенате по поводу ее назначения.
Также она сказала, что Сирия теперь находится под контролем филиала "Аль-Каиды".
"Сирия теперь контролируется ответвлением "Аль-Каиды" во главе с исламистским джихадистом, который танцевал на улицах 11 сентября и несет ответственность за убийство многих американских военнослужащих", – заявила Габбард.
На слушаниях одной из самых горячих тем была поездка Габбард в Сирию в 2017 году и ее встреча с Асадом.
После его падения Габбард сказала, что правительство Асада, каким бы ужасным ни было положение в стране с правами человека, было лучшим шансом помешать террористическим группам взять больше власти в Сирии.
Напомним, в начале декабря власть Асада пала, Дамаск захватили повстанцы.
Асад с семьей успел покинуть Сирию, прибыл в Москву и получил в России политическое убежище. СМИ писали, что Москва уговорила его бежать, сказав, что иначе его ждет судьба Муамара Каддафи.