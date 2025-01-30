Директор Национальной разведки США Тулси Габбард назвала падение режима Башара Асада "внезапным захватом Сирии исламистскими экстремистами".

Об этом она заявила на слушаниях в Сенате по поводу ее назначения.

Также она сказала, что Сирия теперь находится под контролем филиала "Аль-Каиды".

"Сирия теперь контролируется ответвлением "Аль-Каиды" во главе с исламистским джихадистом, который танцевал на улицах 11 сентября и несет ответственность за убийство многих американских военнослужащих", – заявила Габбард.

На слушаниях одной из самых горячих тем была поездка Габбард в Сирию в 2017 году и ее встреча с Асадом.

После его падения Габбард сказала, что правительство Асада, каким бы ужасным ни было положение в стране с правами человека, было лучшим шансом помешать террористическим группам взять больше власти в Сирии.

Напомним, в начале декабря власть Асада пала, Дамаск захватили повстанцы.

Асад с семьей успел покинуть Сирию, прибыл в Москву и получил в России политическое убежище. СМИ писали, что Москва уговорила его бежать, сказав, что иначе его ждет судьба Муамара Каддафи.