Жену бывшего президента Сирии Башара Асада – Асму Асад – перевели в одиночную палату после рецидива рака крови.

Об этом сообщила газета Telegraph со ссылкой на свои источники.

Собеседник издания утверждает, что врачи оценивают шансы её выживания 50/50. По данным газеты, Асме Асад запретили находиться в одной комнате с другими людьми во избежание передачи ей инфекционных заболеваний.

В Москве, куда сирийский лидер бежал вместе с семьёй, за его женой ухаживал её отец Фаваз аль-Ахрас. Источник The Telegraph описывае его как "разбитого горем".

Ранее врачи удалили жене президента Сирии опухоль.

Злокачественное новообразование в области грудной клетки было удалено специалистами военного госпиталя.

Напомним, в 2018 году Асме Асад поставили страшный диагноз.

Заболевание было диагностировано на ранней стадии, и что супруга сирийского лидера безотлагательно приступила к лечению.

"Я – представитель народа, научившего мир стойкости, силе и борьбе. Моя решимость истекает из вашей решимости и стойкости, которую вы демонстрировали все минувшие годы", – писала Асма Асад на своей официальной странице в Твиттере (ныне Х).