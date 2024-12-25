В сирийских провинциях, где компактно живут алавиты (к этой религиозной группе принадлежал свергнутый президент Сирии Башар Асад) начались протесты против новых властей страны.

Видео беспорядков опубликовали местные телеграм-каналы.

Толчком к ним послужила распространившаяся в соцсетях информация о том, что представители пришедший к власти в Сирии исламистской группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" сожгли алавитскую святыню "Абу Абдулла аль-Хусейн бин Хамдан аль-Хусиби" и убили пятерых людей, которые там находились.

Как пишут в соцсетях, вооружённые члены исламистских группировок также открыли огонь по протестующим.

Тем временем министерство внутренних дел Сирии обвинило в организации протестов сторонников Асада, заявив, что они "попытались использовать слухи и напали на силы МВД, в результате чего несколько человек погибли и оказались ранены".

Ранее мы публиковали снимки где исламисты в Сирии осквернили могилу отца Башара Асада.

Также появились сообщения о боях с курдами и публичных казнях в Сирии после смены власти. Правозащитники заявляют, что после госпереворота в стране начался хаос.