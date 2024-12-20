В Государственном департаменте США пообещали лидеру вооруженной группировки "Хайат Тахрир аш-Шам" (ХТШ) Ахмаду аш-Шараа, более известному как Абу Мухаммед аль-Джулани, что больше не будут предлагать вознаграждение за его поимку.

Об этом заявила на брифинге помощник госсекретаря США по делам Ближнего Востока Барбара Лиф.

"Мы обсудили критически важную необходимость гарантировать, что террористические группировки не смогут угрожать безопасности внутри Сирии или за её пределами, включая США и наших партнеров в регионе. Ахмад аш-Шараа заверил нас в своей приверженности этому. На основе наших обсуждений я сообщила ему, что мы больше не будем предлагать вознаграждение по программе Rewards for Justice, действовавшей на протяжении нескольких лет", - сказала Лиф.

Программа предполагала выплату до 10 миллионов долларов за информацию, которая могла бы помочь задержать аш-Шараа. Сама ХТШ многими странами признана террористической и включена в санкционные списки.

Ранее аш-Шараа заявил, что России дали возможность пересмотреть отношения с Сирией.

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