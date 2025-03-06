В Сирии началось восстание алавитов против свергнувших власть Асада исламистов. Видео
В прибрежной зоне Сирии началось восстание алавитов против "Хайят Тахрир аш-Шам" (ХТШ) – суннитской исламистской организации, захватившей власть после свержения Башара Асада.
Об этом сообщает информационное гентство Reuters, видео с места событий публикуют телеграм-каналы.
В настоящее время идут жестокие столкновения между войсками нового правительства и отрядами этнической группы, которые были опорой власти Асада.
Так, по данным журналистов, в регионе Джабла, откуда происходит семья Асада, убиты минимум 13 боевиков "Хайят Тахрир аш-Шам".
Толчком к восстанию стала попытка исломистов провести зачистку одной из деревень в области Латакии. Получив вооружённый отпор, они начали обстреливать населённый пункт из артиллерии. Это привело к массовым волнениям в соседних поселениях – Джабли и Хмеймиме (в последнем находится российская авиабаза). Массовые акции протеста начались в городах Латакии и Тартусе.
В сети появились видео, как восставшие поднимают флаг алавитов над зданием полицейского управления в провинции Эс-Сувейда, а также штурмуют здание военного колледжа, что стало базой правящей исламистской группировки.
Сообщается, что сейчас восставшие выбили исламистов из указанных населённых пунктов, убив нескольких из них.
В тоже время сообщается, что руководстов "ХТШ" уже послало в регион подкрепления из Алеппо, Хамы и Дамаска.
Перед этим мы публиковали кадры, где алавиты вышли на протест после осквернения святыни исламистами.
Ранее появились сообщения о боях с курдами и публичных казнях в Сирии после смены власти.