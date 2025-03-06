В прибрежной зоне Сирии началось восстание алавитов против "Хайят Тахрир аш-Шам" (ХТШ) – суннитской исламистской организации, захватившей власть после свержения Башара Асада.

Об этом сообщает информационное гентство Reuters, видео с места событий публикуют телеграм-каналы.

В настоящее время идут жестокие столкновения между войсками нового правительства и отрядами этнической группы, которые были опорой власти Асада.

Так, по данным журналистов, в регионе Джабла, откуда происходит семья Асада, убиты минимум 13 боевиков "Хайят Тахрир аш-Шам".

Толчком к восстанию стала попытка исломистов провести зачистку одной из деревень в области Латакии. Получив вооружённый отпор, они начали обстреливать населённый пункт из артиллерии. Это привело к массовым волнениям в соседних поселениях – Джабли и Хмеймиме (в последнем находится российская авиабаза). Массовые акции протеста начались в городах Латакии и Тартусе.

В сети появились видео, как восставшие поднимают флаг алавитов над зданием полицейского управления в провинции Эс-Сувейда, а также штурмуют здание военного колледжа, что стало базой правящей исламистской группировки.

Сообщается, что сейчас восставшие выбили исламистов из указанных населённых пунктов, убив нескольких из них.

В тоже время сообщается, что руководстов "ХТШ" уже послало в регион подкрепления из Алеппо, Хамы и Дамаска.

Перед этим мы публиковали кадры, где алавиты вышли на протест после осквернения святыни исламистами.

Ранее появились сообщения о боях с курдами и публичных казнях в Сирии после смены власти.