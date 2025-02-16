В австрийском городе Филлах 23-летний мигрант из Сирии набросился с ножом на прохожих и начал наносить беспорядочные удары.

Об этом сообщает Kurier.

По данным издания, в результате инцидента погиб 14-летний подросток из Ирака, еще пятеро австрийцев получили ранения.

Остановить убийцу смог другой сириец. 42-летний водитель-курьер, увидев нападение, протаранил преступника на своем автомобиле. Чем, вероятно, предотвратил новые жертвы.

Со слов свидетелей, нападавший выкрикивал "Аллаху Акбар!". При задержании сириец вел себя спокойно, улыбался и поднимал вверх указательный палец, что является характерным жестом для радикальных исламистов.

Недавно нападавший подал запрос на предоставление убежища в Австрии.

В настоящее время расследованием занимается австрийская служба безопасности, полиция рассматривает версию экстремистского мотива.

Напомним, во время проведения Мюнхенской конференции, в центре города 24-летний афганец, которому отказали в статусе беженца, въехал в толпу во время демонстрации на белом Mini Cooper. Пострадали 28 человек.

В прошлом месяце афганец в Баварии напал на группу из детского сада и зарезал двух человек.