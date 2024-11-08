В Амстердаме произошло массовое нападение на израильтян. Неизвестные в масках атаковали отели, в которых остановились болельщики израильской футбольной команды "Маккаби".

Видео со столкновениями расходятся в соцсетях. Погромы произошли в нескольких местах по всему городу, есть пострадавшие.

Власти Израиля направили в Нидерланды самолёты для возвращения болельщиков. Мэр Амстердама направил полицию на подавление беспорядков.

Одного человека забили толпой на земле, другого сбили машиной. Также сообщалось о том, что нападающие сбрасывают болельщиков в реку, преследуют, стреляют фаерами в окна отелей, где скрываются люди.

Израильское издание Ynet заявляет, что нападавшие размахивали палестинскими флагами. По меньшей мере 57 человек были арестованы, 12 ранены. Трое пока не вышли на связь.

Напомним, накануне в Израиле начались протесты из-за увольнения министра обороны Йоава Галланта. Он возглавлял Минобороны на момент вторжения ХАМАС в октябре прошлого года и руководил всеми последующими боевыми действиями, наиболее интенсивные и разрушительные из которых Тель-Авив вёл в секторе Газа.

Ранее мы писали, что Израиль признал террористами агентство ООН по делам палестинских беженцев.