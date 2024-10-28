Израиль признал Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) террористической организацией и запретил ее деятельность на территории страны.

Об этом сообщают израильские медиа.

По их данным, Тель-Авив намеревается закрыть доступ к пунктам БАПОР в секторе Газа и на Западном берегу Иордана.

Израиль обвиняет БАПОР в том, что его сотрудники участвовали в террористической атаке 7 октября прошлого года. В ООН эти обвинения отрицают.

О возможности такого решения по поводу агентства западные СМИ писали две недели назад.

Ранее немецкое издание заявило, что Израиль объявил войну международному правопорядку, действуя против институтов, которые его обеспечивают.

Заявление последовало после того, как в начале октября глава МИД Израиля Исраэль Кац объявил о запрете на въезд в страну генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу.