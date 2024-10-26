Иран передал сообщение через иностранного посредника, что он не будет реагировать на израильскую атаку и наносить удар в ответ.

Об этом сообщает Sky News со ссылкой на источники.

Других подтверждений этому нет.

Напомним, Израиль и Иран дают противоположную информацию о результатах ударов. Израиль говорит, что поражены многочисленные объекты, Иран - что почти все израильские пакеты были сбиты и ущерб незначительный.

При этом Иран подтвердил гибель в результате атаки двух военных из ПВО.

Напомним, ночью Израиль нанёс удар по Ирану. Западные СМИ пишут, что атакованы были военные цели, но не ядерные или нефтяные объекты (что ранее планировал Израиль, но чему противились США).

Накануне удара западные СМИ писали, что Иран не ответит, если удар будет носить ограниченный характер и будет направлен только на военные объекты (что по факту и произошло). И ответит, если удар будет по ядерным объектам и нефтяной инфраструктуре (судя по имеющейся информации удар по ним не наносился).

Почему Иран на данном этапе не заинтересован в эскалации на Ближнем Востоке, мы писали в отдельном материале.