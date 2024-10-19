Беспилотник ливанской "Хезболлы" атаковал резиденцию премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Об этом сообщает израильская газета Jerusalem Post.

"Личная резиденция премьера Израиля Нетаньяху в Кесарии подверглась атаке дрона-камикадзе, выпущенного из Ливана сегодня утром", – пишет издание.

Кесария расположена в 70 километрах от Ливана. Зафиксировано прямое попадание БПЛА в здание.

Предварительно, никто не пострадал – Нетаньяху и его супруги Сары во время атаки не было дома, сообщили в канцелярии политика.

Дороги у места взрыва дрона перекрыты полицией, также приехали машины медицинских служб.

Нетаньяху уже прокомментировал удар по своей резиденции. Он заявил, что Израиль "ничто не остановит" и он продолжит идти вперёд "до победы".

Отметим, что это не первый случай, когда беспилотники "Хезболлы" преодолевают системы ПВО Израиля. 13 октября исламская шиитская группировка нанесла удар по месту размещения израильских сил на севере страны. Четверо военных погибло, десятки были ранены.

Ранее Нетаньяху объявил о гибели уже двух преемников ликвидированного ЦАХАЛ главы "Хезболлы".